Itália contesta golo não validado após derrota no Europeu de sub-21

Lance que ditou polémica no França-Itália

Em causa um golo não validado a Raoul Bellanova na compensação dos 90', que teria dado o empate à "Squadra Azzurra".

A Itália perdeu esta quinta-feira por 1-2 frente à França, na primeira jornada da fase de grupos do Europeu de sub-21, e existe um lance na compensação dos 90 minutos que está a fazer correr muita tinta no país.

Depois de Arnaud Kalimuendo (22') ter colocado "les blues" em vantagem, com Pietro Pellegri (36') a empatar e Bradley Barcola (62') a marcar o golo da vitória da França, a Itália teve um lance tardio aos 90+2' em que a bola, aparentemente, entra na baliza, após remate de Raoul Bellanova, antes de ser cortada.

Numa competição sem VAR nem tecnologia da linha de golo, o árbitro neerlandês Allard Lindhout decidiu não validar o lance, motivando a fúria dos italianos, inclusive na imprensa, com a "Gazzetta dello Sport" a titular a crónica de jogo de "Escândalo Total", visando também outros episódios questionáveis.

"Acho difícil falar do jogo, porque não é possível haver destas arbitragens! Tenho a impressão de que os casos do jogo tiveram muito impacto. Na gestão dos casos, tivemos azar, mesmo que tenhamos perdido para uma grande equipa", considerou Paolo Nicolato, selecionador sub-21 italiano, após o jogo.

A Itália e a França estão inseridas no Grupo D do Europeu da categoria, juntamente com a Suíça e a Noruega - suíços ocupam segundo lugar após terem vencido os nórdicos por 2-1.