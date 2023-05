Itália com equipas nas três finais europeias

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Inter (Champions), Roma (Liga Europa) e Fiorentina (Conference League) são finalistas. Outras duas caíram nas meias-finais (Milan e Juventus)

Estão decididas as equipas que vão disputar as três finais europeias, com a particularidade de haver uma italiana em cada uma das três provas da UEFA.

Na Liga dos Campeões o Inter vai defrontar o Manchester City na grande decisão.

Na Liga Europa a Roma, orientada por José Mourinho, com Rui Patrício na baliza e ainda Tiago Pinto na direção desportiva, discutirá o título com o Sevilha.

E na Conference League a Fiorentina jogará contra o West Ham.

E outras duas equipas da Série A ficaram à porta de finais, nomeadamente o Milan (eliminado pelo Inter nas meias-finais da Champions) e a Juventus (caiu às mãos do Sevilha na Liga Europa).