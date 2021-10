Itália caiu e Bonucci recebeu um aviso: "Deve ter mais cuidado"

Central foi expulso ainda na primeira parte do jogo com a Espanha, da Liga das Nações.

Depois de uma série de 37 jogos sem perder, a Itália caiu, jogando em casa, perante a Espanha, na primeira meia-final da Liga das Nações. A campeã europeia em título jogou toda a segunda parte com menos um elemento, depois da expulsão de Bonucci já bem perto do apito para o intervalo e pouco antes do segundo golo espanhol.

"Não vi a falta, mas tinha de estar mais atento no primeiro cartão. Não devia protestar", apontou o selecionador Roberto Mancini. "Devíamos ter ficado com 11. A Espanha joga muito bem e cometemos um erro que, a este nível, paga-se caro", lamentou ainda.

Mancini elogiou, apesar de tudo, a segunda parte da equipa. "Estivemos bem com menos um. Não sofremos mais nenhum golo e acabámos por marcar um", anotou, lamentando ainda os assobios em San Siro a Donnarumma, guarda-redes italiano que trocou o Milan pelo PSG esta época.