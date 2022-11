Itália: Beto marca o sexto golo na Serie A no empate entre Udinese e Lecce

Udinese empatou em jogo que abriu a 13.ª jornada da Serie A

O avançado português Beto marcou hoje o golo da Udinese no empate 1-1 na receção ao Lecce, para a 13.ª jornada da Liga italiana de futebol.

O antigo avançado do Portimonense repôs a igualdade na partida, aos 68 minutos, a passe de Success, fazendo o sexto golo na Serie A esta época, juntando-se a Vlahovic (Juventus), Lautaro Martínez (Inter Milão), Kvaratskhelia (Nápoles) e Immobile (Lazio) no segundo lugar da lista de melhores marcadores, atrás de Arnautovic (Bolonha) e Osimhen (Nápoles).

Com surpresa, o modesto Lecce tinha-se adiantado, aos 33 minutos, com o golo de Colombo.

A Udinese prossegue em sétimo no campeonato, com 23 pontos, com mais um do que a Juventus, que recebe nesta ronda o Inter Milão, ao passo que o Lecce é o 17.º, com nove pontos, uma posição apenas acima da linha de despromoção.