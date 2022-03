Itália abre exceção e levanta restrições para o jogo do play-off com a Macedónia do Norte

Numa altura em que são permitidos apenas 5000 espetadores nas bancadas dos estádios italianos, a "Squadra Azzura" poderá contar com o estádio cheio para o jogo decisivo de apuramento para o Mundial do Catar

A atual campeã da Europa, Itália, está prestes a jogar uma partida decisiva para o apuramento para o Campeonato do Mundo no Catar com a Macedónia do Norte, em Palermo. Neste contexto, os italianos folgaram em saber que irão contar com o apoio dos adeptos de forma massiva, com o ministério da saúde italiano a conceder uma exceção e permitir que o estádio Renzo Barbera possa receber a lotação máxima, mas apenas nesse jogo.

Atualmente, os estádios italianos só podem receber um máximo de 5000 espetadores, pelo que o presidente da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina, fez um apelo ao ministro da saúde, Roberto Speranza, para conceder a lotação máxima. Speranza aceitou o pedido de Gravina e explicou a decisão aos órgãos de comunicação social italianos.

"Considerando a situação epidemiológica atual e a importância do evento, está autorizada a presença do público, lotando a capacidade do estádio Renzo Barbera", referiu.

A equipa de Roberto Mancini vai enfrentar a Macedónia do Norte em casa, num jogo em que o vencedor irá enfrentar fora de portas Portugal ou a Turquia no segundo e derradeiro jogo de apuramento. A situação dos italianos é delicada tendo em conta que caso falhem o apuramento para o Catar, irá ser o segundo Mundial consecutivo em que os italianos não vão participar, mesmo considerando o título europeu ganho em 2021.