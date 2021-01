Zidane criticou a decisão da liga espanhola de não adiar o Osasuna-Real Madrid

O Real Madrid perdeu a oportunidade de se colocar, à condição, na liderança da Liga espanhola de futebol, ao empatar a zero com o Osasuna, debaixo de neve, em Pamplona, em encontro da 18.ª jornada.

Os "merengues" tiveram quase sempre a bola, perante o 19.º e penúltimo colocado, que somou o quarto empate seguido, mas as oportunidades foram poucas e a eficácia nula, o que custou o segundo empate consecutivo fora, após o 1-1 com o Elche.

No final do jogo, Zinedine Zidane mostrou-se bastante crítico da decisão de ter levado o jogo adiante. "Isto não foi um jogo de futebol, deveria ter sido suspenso", disse o treinador do Real Madrid.

"Fizemos o que podíamos fazer em campo, mas não foi um jogo de futebol. As condições eram muito complicadas. A sensação que temos, com tudo o que aconteceu nestes últimos dois dias... E não sabemos quando voltaremos. Não foi um jogo de futebol, mas temos de aguentar, esquecê-lo e pensar na quarta-feira. Não me queixo de ter estado no avião durante três horas. Para mim, não existiam condições para jogar", finalizou.