Klopp: "Isto não é uma ameaça, mas estamos apenas a começar"

Jurgen Klopp ainda espera mais do seu Liverpool, depois de renovar contrato até 2024

Apesar de ainda sonhar com os quatro títulos esta época, o Liverpool já olha para o futuro, com Jurgen Klopp no comando. O alemão renovou até 2024 e garantiu que, apesar do atual patamar de excelência, os reds ainda têm margem para continuar.

"Isto não é uma ameaça, mas estamos apenas a começar. Vamos mesmo dar tudo. Não podemos esperar dez anos para fazer memórias. Temos de o fazer já. Temos de aproveitar a caminhada. Não sabemos se vamos ganhar alguma coisa. Mas neste momento, estamos a tentar espremer tudo o que é possível desta temporada", referiu, em conferência de imprensa.

Recorde-se que o Liverpool já venceu a Taça da Liga Inglesa, já garantiu a presença na final da FA Cup, está em vantagem, por 2-0, nas meias-finais da Champions e encontra-se a apenas um ponto do líder Manchester City, na Premier League.