Israel e Estados Unidos nos quartos de final no Mundial sub-20

Redação com Lusa

Israel, carrasco do Uzbequistão com um golo solitário nos descontos, e Estados Unidos, ao golear 4-0 a Nova Zelândia, apuraram-se na terça-feira para os quartos de final do Mundial sub-20, na Argentina.

Em Mendoza, o encontro entre Israel e Uzbequistão, dois surpreendentes apurados para os oitavos de final, foi muito equilibrado e só se resolveu aos 90+7 minutos, quando já parecia inevitável o prolongamento.

Anan Khalaili, jovem jogador do Maccabi Haifa, marcou o golo que permite aos israelitas prosseguirem em prova na sua primeira presença na competição.

Mais cedo, também em Mendoza, goleada fácil para os Estados Unidos, que já ganhavam por 1-0 ao minuto 14, com o golo de Owen Wolff.

O festival de golos norte-americanos prosseguiu com Cade Cowell (61 minutos), Justin Che (75) e Rokas Pukstas (82).

Os oitavos de final prosseguem ainda hoje com mais quatro jogos, destacando-se o duelo entre a anfitriã Argentina, recordista de títulos na categoria, com seis, e a Nigéria.

No programa do dia constam igualmente os embates entre Colômbia e Eslováquia, entre Brasil e Tunísia e entre Inglaterra e Itália.

O vencedor do torneio, que vai decorrer até 11 de junho, irá suceder à Ucrânia, campeã em 2019.