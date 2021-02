Israel disponibiliza-se para receber jogos de competições europeias

Fonte da Federação Israelita de Futebol revelou, à Agence France Press, a possibilidade já apresentada a Aleksander Ceferin, presidente da UEFA

A Federação Israelita de Futebol revelou, esta quarta-feira, que ofereceu a possibilidade, à UEFA, de acolher a realização de jogos da atual edição da Liga dos Campeões e da Liga Europa, assim como do próximo Campeonato da Europa de seleções.

Um porta-voz do organismo israelita afirmou, em declarações à Agence France-Press (AFP), que foi "oferecido à UEFA a possibilidade de utilizar as infraestruturas [desportivas do país do Médio Oriente], se necessário".

Segundo a mesma fonte federativa, o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, admitiu ter "em conta" a solução apresentada caso "não haja desenvolvimentos positivos no continente [europeu] nos próximos meses" deste ano.

O líder do organismo europeu referia-se às restrições governamentais impostas pela pandemia que forçam, além da proibição da presença de adeptos nos estádios, à mudança de locais para a disputa de determinados jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa (casos do Benfica e do Liverpool, por exemplo).

Não obstante a oferta da Federação Israelita de Futebol, o porta-voz desta entidade desportiva ressalvou que Aleksander Ceferin pretende manter a organização prevista para as competições europeias atualmente curso e para o próximo Europeu.

"A UEFA, contudo, planeia realizar todos os seus eventos - incluindo as finais de competições de clubes e o Euro - nas cidades já escolhidas e está a trabalhar assiduamente com os seus parceiros e partes interessadas para assegurar isto", afirmou a fonte israelita.

A possibilidade dada pela Federação Israelita de Futebol é sustentada pela campanha de vacinação feita no país do Médio Oriente. Um total de 45% da população de Israel já recebeu a primeira toma da vacina contra a covid-19 e o executivo pretende implementar um "crachá" de imunidade para o acesso da população a infraestruturas desportivas, culturais e de lazer.

O próximo Campeonato da Europa, inicialmente agendado para meados de 2020 e que foi adiado devido à pandemia de covid-19, vai disputar-se entre 11 de junho e 11 de julho deste ano e o plano prevê que a competição de seleções atravesse 12 países europeus.