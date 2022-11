Islândia, adversária de Portugal rumo ao Euro, bate Letónia e conquista Taça do Báltico

No desempate, a Islândia converteu oito grandes penalidades enquanto a Letónia marcou sete. Estónia terminou a competição na terceira posição, depois de ter batido a Lituânia por 2-0

A seleção da Islândia, adversária de Portugal no apuramento para o Euro'2024, venceu este sábado a Taça do Báltico ao derrotar na final a Letónia, no desempate por grandes penalidades, após o empate 1-1 no tempo regulamentar.

No estádio Daugava, na capital da Letónia, a seleção islandesa inaugurou o marcador aos 62 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Isak Johannesson.

A jogar reduzida a 10 elementos desde os 27 minutos, devido à expulsão de Raimonds Krollis, a Letónia empatou aos 68 minutos, com um golo de Andrejs Ciganiks.

No desempate, a Islândia converteu oito grandes penalidades enquanto a Letónia marcou sete.

A Estónia terminou a competição na terceira posição, depois de ter batido a Lituânia por 2-0.

No Grupo J de apuramento para o Euro'2024, Portugal, campeão europeu em 2016, vai defrontar, além da Islândia, as seleções da Bósnia-Herzegovina, do Luxemburgo, da Eslováquia e do Liechtenstein.