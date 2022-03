Isla é multado pelo Flamengo e afastado do clássico com o Vasco da Gama

O internacional chileno é carta fora do baralho para Paulo Sousa no "Clássico dos Milhões"

Após ter afirmado que estaria com sintomas de gripe aos responsáveis do Flamengo para não enfrentar o Resende e de seguida ter partilhado uma fotografia numa festa, Mauricio Isla foi multado pela direção do clube em 10% do salário.

A juntar a este castigo, o chileno de 33 anos irá falhar o clássico com o Vasco da Gama do próximo domingo em jogo do campeonato carioca. De assinalar que Isla não tem sido opção de Paulo Sousa nas últimas partidas do Flamengo.

O castigo de Isla não é o primeiro nos últimos tempos no universo flamenguista. Em 2021, Michael, Léo Pereira e Gabigol também foram multados pelo clube do Rio de Janeiro, sendo que Michael foi único que não foi posto de fora do jogo seguinte.