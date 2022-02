Falhou jogo do Flamengo por estar doente e apareceu em festa depois

Lateral surgiu em vários vídeos com o compatriota Eduardo Vargas. Jogador termina contrato no final de 2022

Mauricio Isla está no centro da polémica no futebol brasileiro. O defesa foi carta fora do baralho para Paulo Sousa, por suposto quadro viral, mas apareceu à noite numa festa.

Ao lançar a lista de convocados, o clube do Rio de Janeiro comunicou que o internacional chileno falharia a partida contra o Resende, depois do quadro viral apresentado e do parecer do departamento médico. O pior foi o que aconteceu a seguir...

Isla, nas redes sociais, surgiu ao lado do compatriota Eduardo Vargas numa festa, algo que fez estalar a polémica e a revolta dos adeptos do Mengão.

Leia também Internacional Abramovich entregou destinos do Chelsea à fundação: "Abordagem cobarde" Magnata russo não comentou se apoiava ou não a guerra na Ucrânia, algo que o antigo lateral inglês não deixou de reparar

O Flamengo já confirmou que vai multar o atleta, que termina contrato no final deste ano de 2022.