Isco sem clube mas com um interessado em Itália

Isco é um dos nomes mais sonantes da lista de jogadores sem clube na abertura do mercado de transferências em janeiro

O final abrupto da ligação ao Sevilha, onde chegara no verão de 2022, colocou Isco entre os nomes mais sonantes da lista de jogadores sem clube na abertura do mercado de transferências em janeiro.

Aos 31 anos, o médio espanhol é este sábado associado à Salernitana, clube da Serie A italiana e que procura reforçar o plantel com nomes sonantes.

Depois de ter contado com Ribéry, que colocou um ponto final na carreira ao serviço do clube italiano, o dono Danilo Iervolino esteve entre os favoritos a contratar Cavani - assinou pelo Valência - e já depois do Mundial'2022 contratou o guarda-redes mexicano Memo Ochoa.