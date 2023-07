Dupla foi cedida pelo Barcelona ao Bétis, que já tinha contratado Isco, Ayoze Pérez, Marc Roca, Bellerín e Marc Bartrá.

Depois de ter acertado a contratação de Isco no dia anterior, o Bétis assegurou esta quinta-feira as chegadas do extremo Álex Collado e do central Chadi Riad, ambos cedidos pelo Barcelona.

A equipa de William Carvalho, treinada por Manuel Pellegrini, já se tinha reforçado neste defeso com Ayoze Pérez, Marc Roca, Bellerín (ex-Sporting) e Marc Bartrá.