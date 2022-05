Isco diz adeus ao Real Madrid: "Ganhei mais títulos do que tinha imaginado..."

Redação com Lusa

Médio sublinhou que a passagem pelo Bernabéu lhe permitiu "satisfazer todos os sonhos de criança"

O futebolista internacional espanhol Isco despediu-se, esta segunda-feira, do Real Madrid, clube com o qual termina contrato depois de nove épocas ao serviço dos "merengues", com a conquista de tudo o que era possível.

"Lembro-me de dizer que o Real Madrid estava há muitos anos sem ganhar a "Champions" e que sentia que estava para acontecer, quando chegou a décima (2013/14). Tudo o que vem depois é história", assinalou o médio nas redes sociais.

Na mensagem, Isco sublinhou que após nove épocas "termina" a sua etapa no clube que lhe permitiu "satisfazer todos os sonhos de criança".

"À parte de cumprir os sonhos, ganhei mais títulos do que tinha imaginado, joguei com os melhores, conheci pessoas incríveis (...)", adiantou o futebolista, de 30 anos, cujo futuro ainda é uma incógnita.

No Real Madrid, a que chegou em 2013/14, proveniente do Málaga, Isco conquistou três campeonatos, três supertaças de Espanha, uma Taça do Rei, cinco Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de clubes e três supertaças europeias.

"Ontem dizia a um amigo que não entendia a razão pela qual estavam a limpar a Praça de Cibeles, se a 15.ª (Liga dos Campeões) está a caminho", disse, depois de os "merengues" conquistarem esta época novo troféu.