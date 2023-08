Isco admite ter pedido ajuda: "Tem que ser dada mais atenção à saúde mental"

Internacional espanhol ficou parado meio ano, depois de rescindir contrato com o Sevilha. Joga agora no rival, o Bétis

Parado durante meio ano, depois de rescindir com o Sevilha, Isco, agora no Bétis, admite ter pedido ajuda para cuidar da saúde mental.

"Precisava de me reeducar mentalmente. Tive ajuda familiar e psicológica. A saúde mental é muito importante. Tem que ser dada mais atenção à saúde mental. Agora estou muito feliz. A minha paixão é o futebol e estou feliz por continuar a desfrutar da minha profissão", referiu o internacional espanhol, no final do encontro com o Atlético de Madrid, realizado este último domingo.

Leia também Vídeos O penálti desperdiçado por Enzo Fernández no West Ham-Chelsea Ao minuto 43, o antigo médio do Benfica falhou o castigo máximo. Resultado chegou ao intervalo empatado a uma bola e a equipa da casa acabou por triunfar por 3-1. [vídeo Eleven Sports]

Isco, que ingressou no Sevilha no último verão, durou apenas meia temporada no Sánchez Pizjuán, depois de ter discutido com o diretor desportivo Monchi. O internacional espanhol acusou mesmo o diretor de agressão.