Irmão do ex-Sporting Gudelj sofreu paragem cardiorrespiratória em campo

O Córdoba-Racing Ferrol foi suspenso após Dragisa Gudelj colapsar em campo. Foi transportado para o hospital consciente.

Dragisa Gudelj, irmão do ex-Sporting Nemanja Gudelj, sofreu uma paragem cardiorrespiratória aos 11 minutos do Córdoba-Racing Ferrol, jogo da terceira divisão do futebol espanhol.

O jogador de 25 anos recebeu uma massagem cardíaca no relvado e foi, depois, transportado para o hospital já consciente.

Numa primeira instância, Dragisa queria mesmo voltar a jogar, mas o jogo acabou por ser suspenso e o defesa sérvio seguiu na ambulância.