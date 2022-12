Irmão de Pogba libertado, mas com restrições

Mathias, também ele futebolista, foi detido e acusado de tentativa de extorsão ao irmão, Paul

Mathias Pogba, irmão de Paul Pogba, futebolista francês da Juventus, foi libertado esta sexta-feira, depois dos juízes terem aceite um segundo pedido de recurso da defesa, que pretendia a saída do jogador do centro de detenção de Villepinte.

De acordo com o Le Parisien, Mathias Pogba, detido e acusado no passado mês de setembro por tentativa de extorsão ao próprio irmão, sai, mas não poderá aproximar-se de qualquer pessoa envolvida no processo, entre eles Paul e a mãe.

Recorde-se que Mathias foi apenas um de cinco detidos entre o grupo que terá cometido ilegalidades e ameaçado Paul Pogba.