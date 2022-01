Irmão de Lingard diz que United está a prender o médio em Old Trafford

Médio internacional inglês foi associado ao Newcastle, mas deve permanecer no Teatro dos Sonhos

Jesse Lingard continua na sombra de Bruno Fernandes no Manchester United, mas nem o papel secundário deve resultar na saída do médio. O irmão do jogador não está contente com a situação e mostrou-o nas redes sociais.

Louie Scott, na sua conta pessoal, usou uma foto do irmão a festejar um golo pelo West Ham para dar a entender que os red devils estão a prender o jogador no Teatro dos Sonhos.

Jesse Lingard foi associado ao Newcastle nesta reabertura de mercado, mas a saída de Van de Beek deve fazer com que o internacional inglês permaneça no Manchester United.