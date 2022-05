Irmão de Lingard crítico: "Não admira que joguem a Conference League"

Lingard vai deixar o Manchester United no final da época e no último jogo em casa, na segunda-feira, não houve uma cerimónia de despedida ao jogador. O irmão do avançado ficou revoltado.

Jesse Lingard está de saída do Manchester United. O avançado termina contrato em junho e não vai renovar, terminando uma ligação de cerca de 20 anos (fez a formação nos red devils). E ontem, Old Trafford recebeu o último jogo da temporada, sendo que o internacional inglês não saiu do banco na vitória por 3-0 ante o Brentford.

Louie Scott, irmão do avançado de 29 anos, ficou muito desagradado pelo facto de não ter sido feita qualquer cerimónia de despedida ao jogador e deixou duras palavras ao clube.

"20 anos de sangue, lágrimas e suor, quatro títulos, três golos em finais de Taças. Nem uma despedida. Não admira que joguem a Conference League no próximo ano. Atacar jogadores por fazerem certos festejos enquanto estão a tentar 'vender' o clube à Superliga... Ok. Um clube gerido por pessoas que nem sequer sabem o que é uma armadilha de fora de jogo. Sem classe e os adeptos precisam de perceber isso. [Lingard] Esteve lá desde os nove anos e nem sequer tem direito a uma despedida! A tua família está orgulhosa", escreveu, na rede social Instagram.

Entre 2015 e 2020, Lingard viveu os melhores anos no Manchester United. Depois, foi perdendo espaço.