Irmão de Gudelj vai seguir exemplo de Eriksen para voltar a jogar futebol

O Córdoba anunciou que o irmão do antigo médio do Sporting, aos 25 anos, vai usar um desfibrilador automático implantável, mesmo dispositivo que permitiu que Christian Eriksen pudesse voltar a competir sem correr perigo de vida.

O Córdoba, emblema que milita na terceira divisão espanhola, revelou esta quinta-feira que Dragisa Gudelj, irmão do antigo médio do Sporting, vai seguir o exemplo de Christian Eriksen e utilizar um desfibrilador automático implantável para poder voltar a jogar futebol sem correr risco de vida.

"A intenção do defesa cordobesista é voltar a jogar futebol, seguindo o exemplo de jogadores como Christian Eriksen. O jogador dinamarquês sofreu uma morte súbita num jogo do Europeu de 2020 e pôde voltar a competir ao mais alto nível. Joga no Manchester United", pode ler-se num comunicado do clube.

No passado domingo, o jogador sérvio, de 25 anos, causou um grande susto num jogo frente ao Racing Ferrol, caindo inanimado após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória, tal como aconteceu ao médio dinamarquês do Manchester United durante o Euro'2020, disputado em 2021.

A rápida intervenção das equipas médicas salvou a vida a Gudelj, que passou pela equipa B e sub-23 do Vitória de Guimarães entre 2018 e 2020.