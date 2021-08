Irmão de Gotze está nos cuidados intensivos após lesão num jogo

Felix Gotze tem uma fratura no crânio e está internado nos cuidados intensivos. O choque aconteceu num jogo da terceira divisão alemã.

Felix Gotze, irmão de Mario Gotze, está internado nos cuidados intensivos depois de sofrer uma fratura no crânio durante um jogo de futebol. O atleta do FC Kaiserslautern - emprestado pelo Augsburgo, chocou com um companheiro de equipa aos 72 minutos do jogo frente ao Viktoria Berlin.

O FC Kaiserslautern informou, através das redes sociais, que "tendo em conta as circunstâncias", o jogador de 23 anos está "bem".