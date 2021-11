Irlanda vai contar com o regresso do seu capitão no duelo com Portugal

Seamus Coleman, jogador do Everton, é a grande novidade entre os 26 convocados

A Irlanda vai contar com um regresso importante para o jogo contra Portugal. Coleman, capitão de equipa, faz parte das escolhas do selecionador.

Na lista de 26 jogadores, a presença do jogador do Everton é a principal novidade, após lesão, sendo que Jayson Molumby e Alan Browne voltam, naturalmente, após castigo, no caso.

Recorde-se que a seleção irlandesa vai enfrentar Portugal, em casa, e o Luxemburgo, fora, já sem nenhuma hipótese de qualificação para o Mundial 2022.