Irlanda goleia Catar em jogo particular

Felix Sanchez, selecionador do Catar

Quanto ao Catar, ainda jogará de novo contra a Sérvia e Azerbaijão.

A República da Irlanda goleou o Catar por 4-0, com um hat-trick de Callum Robinson, em jogo particular disputado no estádio Aviva, em Dublin.

Ao mesmo tempo que Portugal batia o Luxemburgo (5-0) e a Sérvia o Azerbeijão (3-1), foi a vez dos irlandeses, igualmente integrantes do grupo A europeu de qualificação para o Mundial, jogar contra o Catar, organizador do próximo campeonato do Mundo e integrado neste grupo para jogos de preparação.

Já sem possibilidade de chegar sequer aos play-of' - é certo que Portugal e Sérvia vão ocupar os dois primeiros lugares - a Irlanda aproveitou para fazer um jogo sem pressão, para uma vitória final nunca contestada.

Robinson, jogador em Inglaterra do West Bromwich, marcou aos 04, 13 (de grande penalidade) e 53 minutos, antes de Shane Duffy, do Brighton, fechar a contagem, aos 59.

O Catar voltou a apresentar debilidades manifestas, a exemplo do que já tinha feito com a Sérvia (derrota por 4-0) e Portugal (derrotas por 3-1 e 3-0), apenas destoando nesta campanha de jogos de preparação um empate com o Luxemburgo (1-1).

No grupo A, a República da Irlanda cumpre calendário com mais dois jogos, a receção a Portugal e a viagem ao Luxemburgo.

