Irão já tem um jogo agendado e Taremi vai medir forças com Slimani

Depois dos cancelamentos dos jogos com Canadá e Equador, o Irão vai defrontar a Argélia, a 12 de junho.

Está encontrada a primeira data para a seleção do Irão voltar a competir. Os iranianos viram-se envolvidos num imbróglio, com jogos cancelados (frente a Canadá e Equador) - algo que mereceu um comentário em tom de crítica de Taremi -, e agora foi anunciado que vão defrontar a Argélia, a 12 de junho.

A partida vai ter lugar no Catar, no estádio Suheim bin Hamad, casa do Catar SC.

Desta forma, Mehdi Taremi, do FC Porto, e Ali Alipour, reforço do Vicente, vão medir forças com Islam Slimani, do Sporting, e Yanis Hamache, do Boavista.