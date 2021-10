"Ir para o Milan não era como ir para o Real Madrid. Se tivéssemos ido de férias juntos..."

Chiellini aborda a ida de Bonucci para o Milan em 2017.

Dupla inseparável, ou quase, na defesa da Juventus e na seleção italiana há várias temporadas, Chiellini e Bonucci foram rivais por um breve espaço de tempo. Em 2017, com problemas de relacionamento com Massimiliano Allegri, Bonucci decidiu fazer as malas e deixar a Juventus para defender o rival Milan. Quatro anos depois, Chiellini revelou, em entrevista à Dazn, que não aprovou a troca.

"Quando ele me disse que estava a deixar a Juve, ele estava muito, muito mal. Eu escrevi-lhe uma mensagem muito longa, claramente particular. Ele deu-me a notícia numa manhã, eram os primeiros dias da pré-temporada", começou por contar.

"As escolhas de vida certamente devem ser aceites, mas se tivéssemos ido de férias juntos como nos outros anos, na minha opinião ele não teria ido para Milan, estou convencido disso. Ele teria aberto um pouco mais os olhos, eu faria entender que ele estava errado, que o Milan, com todo o respeito, não era como ir para o Real Madrid, não era como o Milan hoje", acrescentou Chiellini.

Para Bonucci, de facto, não foi a melhor das decisões. As coisas em Milão não lhe correram bem e a sua permanência no San Siro durou apenas um ano, com 51 jogos, antes de regressar a Turim.