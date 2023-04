Inzaghi após sexto jogo sem ganhar do Inter antes de ir à Luz: "É difícil explicar"

Declarações de Simone Inzaghi, treinador do Inter, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, após o empate com a Salernitana (1-1), na 29.ª jornada da Série A

Análise ao jogo: "É difícil falar de futebol depois deste jogo, porque vimos o que aconteceu. A equipa fez uma excelente exibição, apenas dois dias depois do jogo com a Juventus. O maior arrependimento que temos é o de não termos feito o segundo golo. Neste momento estamos a pagar um preço demasiado alto por não matarmos os jogos."

Efeitos: "A equipa esforçou-se muito e merecia mais. Como treinador, é difícil explicar como é que o jogo termina empatado depois do que criámos. Estamos desapontados, mas deve-nos ajudar a impulsionar o que nos espera nos próximos dias e jogos."

Lautaro e Dzeko no banco: "O Joaquín Correa e o Lukaku pareciam-me os mais indicados para o jogo de hoje. Veremos nos próximos jogos. Lukaku tem tido azar ultimamente. Temos de fazer melhor e ter melhores resultados."