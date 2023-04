Inzaghi após nova derrota do Inter: "O ambiente no balneário não é o melhor"

Declarações de Simone Inzaghi, treinador do Inter, adversário do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, após a derrota em casa frente à Fiorentina (0-1).

Derrota: "Perdemos dois jogos consecutivos em casa, é normal que exista desilusão. Temos de trabalhar mais, a começar por mim. Os jogadores fizeram o seu melhor, mas temos de ser mais duros nalgumas situações, porque tivemos várias oportunidades de golo que tinham de ser aproveitadas. Em termos de comprometimento, no entanto, não posso dizer nada aos rapazes, mas este resultado faz-nos olhar para a tabela de forma diferente".

O que faltou ao Inter? "Com o avançar do jogo, fomos perdendo lucidez. Os substitutos entraram da maneira certa, mas claro que queríamos outra exibição em frente aos adeptos, que nos apoiaram de início ao fim. No ano passado, nós fomos o melhor ataque e agora estamos em segundo, mas é um facto que estamos a marcar menos golos em 2023. Estes momentos acontecem, mas temos de trabalhar mais. Agora o que conta é o suor e o trabalho em campo, porque todos precisamos e queremos resultados diferentes. Mas depois do jogo com a Juventus fiquei muito mais zangado".

Romelu Lukaku: "Se tivéssemos marcado, pelo menos, duas das oportunidades que tivemos, a exibição de Lukaku seria julgada de forma diferente. Mas tivemos várias oportunidades e não só dele. O ambiente no balneário não é o melhor, mas faz parte do futebol e os jogadores sabem que não devem ser influenciados pelos resultados. A exibição foi melhor quando comparada com aquela contra a Juventus".