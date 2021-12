Investidor do Atlético Mineiro evitar falar sobre Jorge Jesus: "Não vou entrar nisso..."

Rubens Menin não descartou a contratação de Jorge Jesus pelo clube brasileiro

Um dos homens mais poderosos do Atlético Mineiro na atualidade, o empresário Rubens Menin, não descartou a contratação de Jorge Jesus pelo clube brasileiro. Apontado como nome forte para substituir Cuca, que pediu para deixar a equipa por problemas familiares, o treinador português é tratado com cautela pelo dirigente do Galo.

"Não vou entrar nisso. Vou deixar para o Rodrigo Caetano [diretor de futebol] e para o presidente Sérgio Coelho. Acho melhor deixar essa decisão para a 'turma' do futebol", afirmou Menin, em entrevista ao Superesportes.

Rubens Menin é um dos membro de um grupo de investidores do Atlético Mineiro, ao lado de Renato Salvador, Rafael Menin e Ricardo Guimarães.

O quarteto auxilia o presidente Sérgio Coelho e o vice José Murilo Procópio na administração. As decisões do futebol do clube acabam por passar por eles, que foram comunicados com antecedência sobre a decisão de Cuca em deixar a equipa campeão nacional.

Questionado sobre o perfil para o próximo treinador do Galo, o empresário deixou em aberto a possibilidade de ser um estrangeiro.

"Não tenho uma opinião sobre isso, se brasileiro ou estrangeiro. O Cuca eu falei porque, naquela época, ele já tinha feito um bom trabalho pelo Atlético e já existia uma admiração. Desta vez, vou deixar a decisão para a 'turma' do futebol, para o Rodrigo Caetano e o presidente", reforçou.