Invasão de campo e perseguição a jogadores após o Nigéria-Gana. Veja as imagens

Após o empate caseiro a uma bola, diante da seleção ganesa, no Estádio Moshood Abiola, na cidade de Abeocutá.

Os adeptos da seleção nigeriana causaram o caos absoluto e provocaram várias estragos após a seleção ser afastada do Campeonato do Mundo do Catar. Logo depois do jogo frente ao Gana terminar (que ditou uma igualdade a um), deu-se uma invasão de campo, onde os apoiantes da equipa da casa perseguiram os jogadores adversários e a respetiva equipa técnica até aos balneários.

Para agravar a situação, alguns adeptos nigerianos destruíram os bancos de suplentes, bem como os painéis que separam o campo das bancadas. A comitiva da seleção do Gana informou que estava a salvo, depois de ter ficado uma hora presa dentro do estádio.

Recorde-se que a seleção ganesa, com o médio do Sporting Fatawu Issahaku a titular, garantiu o passaporte para o Mundial do Catar devido à regra do golo fora (depois do empate a 0-0 na primeira mão), deixando assim de fora a Nigéria do defesa do FC Porto Zaidu, que não foi utilizado neste encontro.