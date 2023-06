Invasão canarinha a Alvalade não chegou: Brasil derrotado pelo Senegal

Jogo sob o mote "Com racismo não tem jogo", uma campanha lançada pela Confederação Brasileira de Futebo

O Brasil perdeu, por 4-2, frente ao Senegal, sendo incapaz de retribuir a invasão canarinha ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, que viveu o encontro particular num grande ambiente.

Lucas Paquetá (11 minutos) e Marquinhos (58) apontaram os golos dos sul-americanos, mas Habib Diallo (22), um golo na própria baliza do central brasileiro (52) e um bis de Sadio Mané (55 e 90+6), o segundo de grande penalidade, deram o triunfo ao Senegal.

O verde das bancadas do Estádio José Alvalade foi, por um dia, transformado numa cor amarela das camisolas da seleção canarinha, pois a enorme comunidade brasileira em Lisboa não perdeu a oportunidade de apoiar a seleção, preenchendo o recinto "leonino".

Sob o mote "Com racismo não tem jogo", uma campanha lançada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a digressão de jogos particulares, com a Guiné-Conacri, em Barcelona, e com o Senegal, em Lisboa, o jogo foi vivo e recheado de momentos.



Jogo realizado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Brasil - Senegal, 2-4.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Lucas Paquetá, 11 minutos.

1-1, Habib Diallo, 22.

1-2, Marquinhos, 52 (na própria baliza).

1-3, Sadio Mané, 55.

2-3, Marquinhos, 58.

2-4, Sadio Mané, 90+6 (grande penalidade).

- Brasil: Ederson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Ayrton Lucas (Alex Telles, 75), Bruno Guimarães, Joelinton (Raphael Veiga, 67), Lucas Paquetá (André, 75), Malcom (Rony, 57), Vinícius Júnior e Richarlison (Pedro, 57).

(Suplentes: Alisson, Weverton, Vanderson, Robert Renan, Roger Ibañez, Alex Telles, André, Raphael Veiga, Rodrygo, Pedro e Rony).

Selecionador: Ramon Menezes.

- Senegal: Mory Diaw, Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs, Nampalys Mendy, Pathé Ciss (Krépin Diatta, 83), Pape Gueye (Cheikhou Kouyaté, 83), Habib Diallo (Nicolas Jackson, 88), Sadio Mané e Ismaila Sarr.

(Suplentes: Seny Dieng, Alfred Gomis, Formose Mendy, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo, Abdallah N"Dour, Gana Gueye, Dion Lopy, Cheikhou Kouyaté, Pape Ousmane Sakho, Krépin Diatta e Nicolas Jackson).

Selecionador: Aliou Cissé.

Árbitro: Gustavo Correia (Portugal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pathé Ciss (45), Ayrton Lucas (60), Krépin Diatta (89), Danilo (89), Éder Militão (89) e Nicolas Jackson (89).

Assistência: Cerca de 35 mil espectadores.