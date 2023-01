Introdução do cronómetro no futebol será tema de reunião em Londres

International Board, organismo que implementa as leis do futebol, reúne-se na quarta-feira.

O International Board (IFAB), organismo que implementa as leis do futebol, vai realizar a reunião anual esta quarta-feira, em Londres, na qual irá abordar possíveis alterações no jogo. Segundo revela a imprensa internacional, algumas, caso sejam aprovadas, terão mesmo impacto significativo.

O tempo útil de jogo parece ser uma questão fundamental e a introdução do cronómetro, tal como acontece, por exemplo, no basquetebol, estará em cima da mesa, segundo nos conta o jornal Times. Aumentar o tempo de descontos, algo que foi bem notório no recente Mundial do Catar, também será ponto a discutir, segundo a publicação.

"Não digo que se deva parar o relógio cada vez que a bola saia, mas para aquelas incidências mais demoradas: celebrações de golos, substituições, penáltis, lesionados e VAR", explicou David Dein, ex-vice-presidente do Arsenal e embaixador da Premier League que foi o autor da proposta.

O IFAB é composto pelas quatro federações britânicas, com um voto cada, e a FIFA, que tem quatro. Qualquer proposta, para ser aprovada, terá de ter seis votos a favor.