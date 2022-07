Intransigência do Chelsea leva Barcelona a atacar Tagliafico

Objetivo do clube para a lateral esquerda era Marcos Alonso, mas, tendo em conta o que há ainda para contratar, catalães devem apostar numa opção mais barata

Nicolás Tagliafico continua a ser um dos laterais mais pretendidos no mercado. O nome do internacional argentino surge agora mais associado ao Barcelona, que continua a bater de frente contra as intransigências do Chelsea sobre Marcos Alonso.

Segundo a Sky Sports, os blues continuam a pedir quinze milhões de euros pelo espanhol. Ora, esse valor é considerado alto pelo clube que não está com uma saúde financeira por aí além, bem pelo contrário, e que ainda precisa de fechar alguns processos em aberto, como os de Lewandowski ou Raphinha.

O Ajax, que só tem Tagliafico seguro e com contrato até ao próximo verão, pede seis milhões de euros para libertar o argentino, um valor considerado interessante pelos responsáveis catalães.