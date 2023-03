Intitula-se o "pior clube do Mundo" e brinca com o Flamengo: "Devemos estar preocupados?"

O Íbis, clube brasileiro que se intitula o "pior clube do Mundo", ironizou com mais um resultado negativo do Flamengo, que viu fugir a Taça Guanabara ao perder com o Fluminense.

O Flamengo somou mais uma derrota, na madrugada desta quinta-feira. Perdeu no clássico com o Fluminense, por 2-1, e viu fugir a Taça Guanabara, na última jornada da primeira fase do campeonato carioca. Ainda assim, está apurado para as meias-finais do Cariocão - o estadual do Rio de Janeiro. Numa fase complicada, até o Íbis brinca com o momento do Mengão.

E quem é o Íbis? Um clube das divisões inferiores do Brasil que se intitula o "pior clube do Mundo", por ter estado, em tempos, sem vencer durante mais de 50 jogos. "O Flamengo é a mais recente pior equipa do Mundo? Devemos estar preocupados?", lê-se na rede social Twitter.

O Flamengo, de Vítor Pereira, perdeu a Supertaça do Brasil, foi eliminado nas meias-finais do Mundial de Clubes, e também foi derrotado na Supertaça Sul-Americana. Agora viu fugir a Taça Guanabara. Segue-se a disputa da fase final do Campeonato Carioca.