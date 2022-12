Internado no hospital, Pelé agradece mensagens de apoio e descansa fãs

Astro do futebol brasileiro diz que está a fazer "a visita mensal" ao hospital e tranquilizou os fãs.

Pelé foi internado num hospital de São Paulo na quarta-feira, mas a situação não será grave. Foi o próprio "Rei" que tranquilizou os fãs, com uma mensagem publicada nas redes sociais.

"Amigos, eu estou no hospital a fazer a minha visita mensal. É sempre bom receber mensagens positivas como essa. Obrigado ao Catar pela homenagem, e a todos que me enviam boas energias", escreveu o antigo futebolista, juntando uma fotografia de uma mensagem de apoio que foi exibida no Catar, país que recebe o Mundial'2022.