Internado em hospital no Brasil, Pelé brinca: "Avisem que não jogo no próximo domingo"

Causa da hospitalização do "Rei do Futebol" ainda não foi revelada.

Apontado pelos críticos como o melhor jogador de futebol de sempre, o ex-avançado Pelé está internado num hospital particular no Brasil. Aos 80 anos, o "Rei do Futebol" está há seis dias em São Paulo para tratar um problema de saúde que ainda não veio a público.

Pelé deu entrada no hospital na última terça-feira, inicialmente para exames de rotina, atrasados em função da pandemia. A expectativa é que a equipa médica emita esta segunda-feira um boletim a explicar as causas do internamento.

Na sua conta pessoal no Instagram, Pelé deu informações sobre seu estado de saúde com bom humor. "Eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer os meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo!", brincou.