Internacional turco em vias de trocar a Premier League pelo Atlético de Madrid

O jornal Marca avança que os colchoneros estão "muito bem posicionados" na corrida pelo central Çaglar Soyuncu.

O jornal Marca avança esta terça-feira que o Atlético de Madrid está muito perto de conseguir garantir a contratação de Çaglar Soyuncu, central do Leicester.

O internacional turco, de 26 anos, termina contrato com o Leicester no próximo verão e, de acordo com os espanhóis, o plano dos espanhóis passa por uma contratação a custo zero nessa altura.

No entanto, caso Felipe ou Mario Hermoso, defesas cujo futuro tem sido apontado para longe de Madrid, saiam em janeiro, isso poderá ditar que o Atlético avance de imediato por Soyuncu e tente chegar a acordo com o Leicester para uma transferência já no mercado de inverno.

Soyuncu atravessa a quinta temporada no Leicester, atual 13.º classificado da Premier League, e soma duas partidas até ao momento, após ter falhado os primeiros meses de competição devido a lesão.