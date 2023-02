Internacional turco assinou em janeiro, jogou 30 minutos e retirou-se do futebol

Emre Çolak representou o Intercity, da terceira divisão espanhola, por 17 dias. Ontem fez a estreia, jogou 30 minutos, e no final do dia anunciou o fim da carreira.

Foi curta a passagem de Emre Çolak pelo Intercity, clube que disputa o Grupo 2 da terceira divisão do futebol espanhol. Ao fim de 17 dias, o internacional turco por quatro vezes anunciou o final da carreira.

O médio-ofensivo/extremo, de 31 anos, foi contratado no mercado de janeiro e chegou com estatuto de reforço de peso. Esteve vários anos no Galatasaray, passou pelo Deportivo da Corunha e alinhou ainda por outros clubes da Superliga turca, além de, como referido, ter sido internacional pela Turquia. E no domingo fez a estreia com a camisola do Intercity, entrando aos 61 minutos na vitória por 1-0 sobre o Athletic Bilbao B.

No final do encontro, celebrou a conquista com os companheiros de equipa, tirou a fotografia de grupo com os colegas e, horas depois, surpreendeu ao anunciar a retirada.

"Deixei o futebol. Viverei para a felicidade da minha família depois de hoje. Passa tempo com os teus entes queridos", escreveu na rede social Instagram.

Emre Çolak tinha assinado até ao final da temporada, vindo do Goztepe, da segunda divisão turca. O Intercity está a lutar pela permanência.