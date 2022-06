Internacional sub-21 espanhol deixa o Bayern e ruma à Premier League

Marc Roca é o terceiro reforço do Leeds para 2022/23

O Leeds oficializou esta sexta-feira a contratação de Marc Roca ao Bayern.

O médio de 25 anos, internacional sub-21 espanhol, nunca se conseguiu afirmar na Baviera e vai tentar relançar a carreira na Premier League, tendo custado 12 milhões de euros ao Leeds, valor que poderá aumentar mediante a concretização de determinados objetivos.

Roca rumou ao Bayern no verão de 2020, após ter estado em destaque no Espanhol, clube que o formou, deixando agora os alemães depois de 24 jogos disputados e nenhuma contribuição direta em golos.

O médio, em duas temporadas no Bayern, levantou duas Bundesliga e um Mundial de Clubes, sendo agora o terceiro reforço do Leeds neste mercado de verão, depois das contratações do lateral Rasmus Kristensen e do médio ofensivo Brenden Aaronson, ambos ao Salzburgo.