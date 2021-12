Internacional sentiu-se "usado" por Paulo Sousa, mas já tem treinador

Uruguaio Alexander Medina oficializado.

Depois de ter tentado a contratação de Paulo Sousa, o Internacional de Porto Alegre oficializou Alexander Medina como novo treinador do clube. Trata-se de um técnico uruguaio de 43 anos, que orientava o Talleres, da Argentina.

Medina assinou um contrato válido até dezembro de 2022. "Após a não renovação do Medina com o Talleres, em menos de 72 horas concretizámos as negociações, embora com o Natal pelo meio. É um treinador que tem muito a oferecer ao Internacional. Estamos muito satisfeitos", afirmou o diretor executivo Paulo Bracks.

Recorde-se que Paulo Sousa esteve na lista do clube brasileiro. A imprensa daquele país chegou mesmo a noticiar que o Internacional se sentiu "usado" pelo português, que está a caminho do Flamengo, embora não tenha ainda rescincido com a federação polaca.