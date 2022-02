Internacional peruano suspenso pela MLS acusado de violência doméstica

Andy Polo, dianteiro da seleção do Peru, está impedido de jogar pelos Portland Timbers enquanto decorrer investigação

Acusado, pela ex-namorada, de praticar violência doméstica sobre ela, Andy Polo, jogador dos Portland Timbers, foi suspenso pela MLS, anunciou, esta quinta-feira, o organismo que tutela as principais competições de futebol dos Estados Unidos.

"A Major League Soccer suspendeu o jogador dos Portland Timbers, Andy Polo, depois das acusações de violência doméstica. O senhor Polo está proibido de envolver-se em todas as atividades da equipa, e até se conhecerem os resultados da investigação da MLS», lê-se, no site oficial do organismo.

Genessis Alarcón, antigo companheira do avançado peruano, que não poderá atuar pelos Portland Timbers enquanto for investigado, denunciou, num programa de televisão do país, ter sido vítima de maus tratos físicos e psicológicos.

Andy Polo, que vestiu a camisola da seleção do Peru em 37 ocasiões oficiais, está ao serviço dos norte-americanos do Portland Timbers desde 2018.