Internacional jovem pelo Afeganistão morreu ao tentar fugir em avião norte-americano

Zaki Anvari agarrou-se ao trem de aterragem do Boeing C-17.

Zaki Anvari, internacional jovem pelo Afeganistão, perdeu a vida ao tentar agarrar-se a um avião norte-americano quando tentava fugir do país, informou a "Ariana News".

Num vídeo que se tornou viral nas redes sociais na segunda-feira, vê-se o que parecem ser dois corpos a cair do avião que tinha acabado de descolar do aeroporto de Cabul. Num outro vídeo, centenas de pessoas estão a correr ao lado do avião militar norte-americano em andamento na pista, com algumas delas a conseguirem agarrar-se ao aparelho.

A Força Aérea norte-americana informou, na terça-feira, que o avião - um Boeing C-17 - aterrou brevemente na única pista disponível no aeroporto de Cabul para entregar equipamento e apoiar a retirada de pessoas que estava em curso. Antes de a tripulação poder descarregar o equipamento, o "avião foi cercado por centenas de civis afegãos que tinham violado o perímetro do aeroporto", disse.

O canal televisivo diz que a informação de que Zaki Anwari está entre as vítimas mortais foi confirmada pelo Diretorado Geral de Educação e Desporto do Afeganistão. "Você é o pintor da sua vida. Não dê o pincel para ninguém", escreveu o jovem Anwari numa das últimas mensagens colocadas nas redes sociais.

Os restos mortais do jogador terão sido encontrados no trem de aterragem após o avião ter chegado à base aérea de Al Udeid, no Catar.