Internacional italiano e capitão do Nápoles pode trocar Serie A pela MLS

O capitão do Nápoles terá recebido uma nova oferta impossível de rejeitar.

Na décima temporada a defender o emblema do Nápoles, Lorenzo Insigne pode deixar o futebol italiano pela primeira vez na carreira. O jogador de 30 anos é apontado pelo jornal Ottawa Sun como possível reforço para o Toronto FC a pedido do treinador Bob Bradley.

"De acordo com o que me disseram, Lorenzo Insigne tem 75 por cento de possibilidades de aceitar a oferta recorde de Toronto. Pelo que me contaram, e falando de maneira simpática no interior do clube, acho que está a ser realizado um acordo. Lorenzo Insigne está perto de se tornar jogador do Toronto FC. A questão principal é: será no inverno ou no verão?", escreveu o jornalista Will Forbes.

O internacional italiano marcou cinco golos e fez seis assistências em 17 jogos nesta temporada. O Nápoles ocupa o terceiro posto na Serie A, campeonato italiano, com 36 pontos, dois a menos do que o líder Milan.