Internacional inglês sai da reforma e é reforço do Wrexham aos 39 anos

Ben Foster regressa a um clube que já representou na temporada 2004/05, por empréstimo.

Ben Foster, guarda-redes que anunciou a retirada dos relvado em setembro de 2022, voltou atrás na decisão e reforçou esta quarta-feira o Wrexham, clube galês detido pelos atores norte-americanos Ryan Reynolds e Rob McIlhenney e que está na luta para subir à quarta divisão inglesa.

Aos 39 anos, o guarda-redes, que é internacional inglês por oito ocasiões e representou o Manchester United entre 2007 e 2010, regressa desta forma a um clube que já integrou na época 2004/05, na altura por empréstimo do Stoke City, tendo assinado um contrato válido até ao final da época.

"Estou fora de mim. Estive no clube uma hora durante esta manhã e parece ser um lugar muito agradável. Toda a gente tem os pés assentes na terra e o treinador é de topo. O sítio mudou desde que estive cá pela última vez, mas é bom estar de volta. Será interessante ver como o meu corpo se sente depois do treino de hoje. Estou ansioso por começar. Se me dissessem há 18 anos que eu iria ter a carreira que tive, eu provavelmente não teria acreditado, por isso eu devo bastante ao Wrexham", reagiu Foster, em declarações aos meios do clube.

O Wrexham lidera atualmente a National League, equivalente ao quinto escalão do futebol inglês, com três pontos de vantagem sobre o Notts County, segundo classificado. Se terminar a fase regular do campeonato no primeiro lugar, o emblema irá subir de forma direta à quarta divisão.