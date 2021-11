Internacional inglês estava sem clube e agora é reforço... por dois meses

Andy Carroll é reforço do Reading

Avançado estava sem clube depois de ter deixado o Newcastle.

Andy Carroll, avançado que estava sem clube depois de ter deixado o Newcastle em julho, é o mais recente jogador do Reading, anunciou esta segunda-feira o clube do Championship, segundo escalão do futebol inglês.

A contratação do internacional inglês de 32 anos tem, no entanto, uma particularidade: de acordo com o clube, Carroll assinou um contrato de curta duração, até meio de janeiro de 2022.

"Este é um acordo em que temos vindo a trabalhar há algum tempo e estamos confiantes de que é a jogada certa tanto para o jogador como para o clube. Andy [Carroll] está à procura de um novo desafio na carreira e nós precisamos de um jogador com a sua qualidade e vasta experiência. Estou muito ansioso por trabalhar com Andy durante os próximos meses", afirmou o treinador Veljko Paunovic.

Além do Newcastle, a carreira de Andy Carrol conta com passagens por Preston North End, Liverpool e West Ham.