Internacional inglês declarou falência: "Não fazia ideia de quanto dinheiro saía da conta..."

Jermaine Pennant, antigo internacional inglês, declarou falência após ultrapassar um milhão de euros em dívidas e, esta sexta-feira, explicou como chegou à ruína financeira.

Aos 39 anos, o antigo extremo, que passou por clubes como Arsenal, Liverpool, Stoke City e Wolverhampton, começa por explicar que desperdiçou largas quantias de dinheiro em apostas relacionadas com corridas de cavalos e investimento no setor imobiliário.

"Sou financeiramente iliterado. Honestamente, podia ter sido um bilionário e teria feito asneira na mesma. Cometi tantos erros que não sabia como lidar com as coisas e não pensei nas consequências das minhas ações. Isso levou-me à bancarrota, acima de tudo. Não fazia ideia de quanto estava a ganhar e de quanto dinheiro saía da minha conta", revelou ao tabloide britânico The Sun.

Pennant contou ainda que foi diagnosticado no ano passado com um transtorno de défice de atenção com hiperatividade (TDAH), para além de stress pós-traumático (PTSD) relacionado com um trauma infantil, deixando uma mensagem otimista em relação ao seu futuro.

"Estar em bancarrota não é uma situação ideal, mas significa que posso reconstruir a minha vida e começar de novo. Etiquetaram-me como um mau rapaz, mas na realidade era apenas um menino inseguro e que não sabia o que estava a fazer", apontou.

"Devido ao meu TDAH, simplesmente ignorava as coisas e enterrava a minha cabeça na areia. Até cheguei a esquecer que era dono de uma casa. Comprei casas mas nunca falei com um agente imobiliário e tinha hipotecas que nem conhecia. Recebi maus conselhos de pessoas más...", completou o ex-jogador.