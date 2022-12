Internacional inglês acusado de condução perigosa

Andros Townsend está a ser investigado por desobedecer às ordens da polícia.

O jogador do Everton e internacional inglês Andros Townsend está a ser investigado por ter desobedecido às ordens da polícia. De acordo com o jornal "The Sun", o jogador terá forçado a passagem numa estrada em obras no caminho de acesso à sua casa, em Liverpool.

O extremo terá agido de forma agressiva quando percebeu que não poderia passar. "Tenho de chegar a casa, c...", terá dito, tendo depois partido uma das barreiras de proteção e batido com o carro numa máquina de asfalto.

Townsend, acusado de condução perigosa, terá ainda recusado esperar pela conclusão das obras e rejeitado estacionar o seu Range Rover, avaliado em mais de 90 mil euros, e deslocar-se a pé até casa, a menos de cinco minutos a pé.