Internacional galês diagnosticado com Linfoma de Hodgkin

O avançado, que estará fora dos relvados por tempo indeterminado, informa que os tratamentos serão iniciados na próxima semana e agradeceu ainda o trabalho da Federação de Futebol do País de Gales.

O internacional galês e jogador do Bournemouth, David Brooks, foi diagnosticado com Linfoma de Hodgkin, revelou esta quarta-feira o próprio.

"Para mim, esta é uma mensagem muito difícil de escrever. Fui diagnosticado com um Linfoma de Hodgkin e vou iniciar o tratamento na próxima semana", começou por desvendar nas redes sociais.

"Apesar de me ter deixado em choque, tal como à minha família, o prognóstico é positivo e estou confiante que vou recuperar totalmente e voltar a jogar o mais brevemente possível", continuou, concluindo com vários agradecimentos:

"Queria deixar aqui o meu agradecimento aos médicos, enfermeiros, consultores e funcionários que me trataram, por todo o profissionalismo, cordialidade e compreensão durante este período. Quero ainda agradecer a todos os membros da Federação de Futebol do País de Gales porque sem a rápida atenção do staff médico poderíamos não ter detetado a doença. Também gostaria de agradecer ao Bournemouth por todo o apoio e assistência prestados na última semana."