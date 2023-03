Internacional francês recusou ir para o Lyon, admitiu Juninho: "Não conseguimos contratá-lo"

Diretor desportivo do clube francês queria contratar Kolo Muani, quando o avançado se destacava no Nantes. Acabou por ir para o Eintracht Frankfurt

Randal Kolo Muani é, há uns meses, uma das figuras do Eintracht Frankfurt, mas a história do avançado francês podia ter sido diferente. Juninho Pernambucano, diretor desportivo do Lyon, admitiu que o antigo campeão gaulês queria contratar o jogador, que acabou por recusar.

"Ele é um perfil de jogador interessante que gostaríamos de ter tido e foi isso que nos chamou a atenção. A verdade é que ele não queria vir e acabou por escolher o Eintracht. Falei com ele uma vez e várias vezes com o seu agente, mas não conseguimos contratá-lo", afirmou Juninho, dirigente dos franceses, em declarações à RMC Sport.

Depois de se destacar no Nantes, Muani, internacional A pela França, seguiu para o Eintracht, onde é figura, como provam os 16 golos e 12 assistências.