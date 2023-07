Internacional francês Dimitri Payet deixa Marselha após nove épocas de ligação

Médio-ofensivo de 36 anos chorou na conferência de despedida

O futebolista Dimitri Payet, de 36 anos, vai deixar o Marselha ao fim de nove temporadas de ligação e mais de 300 jogos realizados, anunciou hoje o clube gaulês em comunicado divulgado no site oficial.

"Talento puro e com rara elegância, o camisola 10 do Marselha marcou o clube com a sua classe técnica, golos e assistências que inspiraram toda uma geração de atletas do Olympique. Uma lealdade que faz dele o sétimo jogador com mais golos na história do clube e que o levou a tornar-se, aqui em Marselha, o primeiro e único jogador a ultrapassar a marca dos 100 golos e 100 assistências na Ligue 1", realçou o emblema do sul de França.

Payet, que conta com 38 jogos e oito golos pela seleção francesa, deixa o Marselha ao fim de 326 jogos, 78 golos e 95 assistências, tendo representado o clube em dois momentos, primeiro em 2013/14 e 2014/15, e posteriormente a partir de janeiro de 2017.

Além do Marselha, em que alinha o internacional sub-21 português Vitinha (ex-Sporting de Braga), o 'criativo' gaulês passou por Nantes, Saint-Étienne, Lille e West Ham.

"É um grande orgulho para o Olympique de Marselha ter podido contar com um jogador tão talentoso e tê-lo feito seu capitão. O Olympique de Marselha deseja expressar profunda gratidão por todos estes anos passados a dar o melhor a um extraordinário capitão e jogador que marcou a nossa história recente, e que é, e continuará a ser, uma lenda do clube", rematou o clube liderado por Pablo Longoria, quinto classificado na última edição da Ligue 1 e apurado para a Liga Europa.